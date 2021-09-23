Два землетрясения зафиксированы на Алтае за минувшие сутки

На Алтае произошло два землетрясения за сутки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За минувшие сутки сейсмологи зафиксировали сразу два землетрясения на Алтае. Подземный толчок магнитудой 3 был зарегистрирован в трехстах километрах от города Горно-Алтайск. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 28 км к востоку-северо-востоку от поселка Кош-Агач и примерно в 45 км от границы с Монголией. Интенсивность сотрясения в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64, передает сайт «Новые известия».

До этого еще одно землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в этом же районе. Эксперты отмечают, что интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения произошли в границах очага сейсмоактивности, которых сохраняется в регионе уже 15 лет. Представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН считают, что очаг сейсмоактивности связан с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.