Спасатели добрались до места крушения АН-26 под Хабаровском

Пешая группа спасателей / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС добрались до места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Официальной информации о судьбе шести человек, которые находились на борту воздушного судна, все еще нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа спасателей пешком отправилась на поиски участка, где разбился самолет. Это связано с тем, что место труднодоступное - на технике не проехать.

Напомним, Ан-26 пропал с радаров, когда выполнял технический полет в 38 километрах от Хабаровска в среду, 22 сентября. На борту, предположительно, находились шесть человек. Место крушения обнаружили с воздуха.

По факту крушения следственные органы возбудили уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил безопасности воздушного транспорта, которое привело к смерти (ч.3 ст. 263 УК РФ).