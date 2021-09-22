СК возбудил уголовное дело из-за пропажи с радаров Ан-26 под Хабаровском

Самолет Ан-26. ФОТО WIKI IMAGE

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту потери связи с самолетом Ан-26, который выполнял полет в 38 км от Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч.3 ст. 263 УК РФ).

"В настоящее время на место направлены наземные поисковые службы и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МСЧ России, - уточнили в ведомстве. - Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося".

Как ранее писал сайт kp.ru, самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. На борту воздушного судна находились шесть человек.