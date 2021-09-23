В Самаре завершился Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

Губернатор Дмитрий Азаров наградил лауреатов театрального парафестиваля. Фото: правительство Самарской области

В Самаре завершился Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей». В среду, 22 сентября, лауреатов ливно наградил губернатор Дмитрий Азаров.

В 2021 году театральный фестиваль собрал 15 инклюзивных коллективов из Самарской области (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель), а также из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Хвалынска, Воронежа и Ижевска. Показы спектаклей проходили на сцене театра «Самарская площадь» и театра кукол.

— Очень рад тому, что замечательная идея, которая возникла на самарской земле, сегодня объединяет талантливых людей, влюбленных в театр, людей, для которых весь мир открыт, — отметил губернатор.

Впервые парафестиваль прошел в Самаре в 2019 году. За два года он «вырос» до всероссийского. Идею его проведения поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова. Сегодня проект реализуют с помощью гранта, который предоставляет Российский фонд культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Планируется, что театральный фестиваль будет развиваться и дальше. Дмитрий Азаров предложил подать заявку на участие в конкурсе Президентских культурных грантов на будущий год.