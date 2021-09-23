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Политика23 сентября 2021 12:42

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Индексировать пенсии работающим пенсионерам перестали в 2016 году

Индексировать пенсии работающим пенсионерам перестали в 2016 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. С соответствующей инициативой выступала ЛДПР.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам перестали в 2016 году - на тот момент Минфин боролся с дефицитом бюджета. С тех пор вопрос о возобновлении этой практики поднимается постоянно - о необходимости возврата к индексации пенсий работающих пенсионеров говорили, в том числе, в КПРФ.

Однако согласно заключению кабмина, опубликованному в базе данных нижней палаты парламента, правительство снова не поддержало инициативу. В заключении к рассмотрению законопроекта указывается, что индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета. А из каких источников их брать авторы законопроекта не указали.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что вопрос с восстановлением индексации пенсий для работающих пенсионеров будет решен. Он также выступил с инициативой о возвращении этой практики.