Эпидемиолог рассказала об особенностях штамма коронавируса «дельта»

Эпидемиолог рассказала об особенностях коронавирусного штамма "дельта" Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала об особенностях штамма коронавируса «дельта».

«Говорили о том, что он вызывает более тяжёлое течение заболевания, но потом это не подтвердилось... По тяжести он такой же, как остальные», — цитирует эксперта RT.

При этом Пшеничная добавила, что если при других штаммах кислородное голодание у человека, заболевшего коронавирусом, может наступить на 10-14 день, то у тех, кто «подхватил» штамм дельта, одышка появляется уже на 5-7 день болезни.

«То есть симптомы по времени развиваются более быстро, и вот это как раз таки и дало первое время такой повод говорить о том, что эта инфекция более тяжёлая. Нет. Но она более заразная», — добавил эпидемиолог.

Напомним, накануне Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса. В 12-й публикации документ пополнился разделом «Антимикотическая терапия», в котором говорится о лечении пациентов со сложными грибковыми заболеваниями. Также изменились и пополнились разделы по диагностике «ковида» и по лечению инфекции у беременных женщин, передает Пятый канал.