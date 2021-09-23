Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 сентября 2021 13:29

Эпидемиолог рассказала об особенностях штамма коронавируса «дельта»

Профессор Пшеничная отметила, что эта инфекция более заразная
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эпидемиолог рассказала об особенностях коронавирусного штамма "дельта"

Эпидемиолог рассказала об особенностях коронавирусного штамма "дельта"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала об особенностях штамма коронавируса «дельта».

«Говорили о том, что он вызывает более тяжёлое течение заболевания, но потом это не подтвердилось... По тяжести он такой же, как остальные», — цитирует эксперта RT.

При этом Пшеничная добавила, что если при других штаммах кислородное голодание у человека, заболевшего коронавирусом, может наступить на 10-14 день, то у тех, кто «подхватил» штамм дельта, одышка появляется уже на 5-7 день болезни.

«То есть симптомы по времени развиваются более быстро, и вот это как раз таки и дало первое время такой повод говорить о том, что эта инфекция более тяжёлая. Нет. Но она более заразная», — добавил эпидемиолог.

Напомним, накануне Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса. В 12-й публикации документ пополнился разделом «Антимикотическая терапия», в котором говорится о лечении пациентов со сложными грибковыми заболеваниями. Также изменились и пополнились разделы по диагностике «ковида» и по лечению инфекции у беременных женщин, передает Пятый канал.