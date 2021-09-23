Автоэксперт прокомментировал отмену штрафа за превышение средней скорости

Эксперт оценил отмену штрафов за нарушение средней скорости Фото: Иван ВИСЛОВ

Координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал отмену штрафов за превышение средней скорости, которую фиксировали две камеры, расположенные на определенном расстоянии. Он поддержал это решение и отметил, что раньше многие водители из-за ошибки системы получали штрафы, и потом им приходилось доказывать свою правоту в суде.

«Проблема со средней скоростью, она [была] давно известна. Нет конкретного места совершения правонарушения. У вас средняя скорость измеряется на участке протяжённостью, например, в один километр. На этом участке невозможно установить конкретное место, где вы нарушили», - цитирует Шкуматова NEWS.RU.

Он отметил, что согласно презумпции невиновности, если нельзя доказать, в каком именно месте водитель нарушил скоростной режим, то решение по штрафу должно приниматься в пользу автовладельца.

Напомним, технология изменения средней скорости применялась на дорогах России с 2013 года. В настоящее время в ГИБДД приняли решение временно приостановить фиксацию таких нарушений, сообщает RT.