Умер Оберлендер, нацистский преступник, ожидавший депортации

Нацистский преступник Гельмут Оберлендер Фото: СК РФ

Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, не дождавшись депортации. Ему было 97 лет.

Как сообщает местное издание Global News, Оберлендер скончался в своем доме в Онтарио. В последние минуты с ним были родные и близкие.

Следственный комитет России подозревал Гельмута Оберлендера, переводчика зондеркоманды СС 10а, в пособничестве убийству 214 воспитанников Ейского детского дома во время оккупации Краснодарского края в 1942 году. Также Гельмут Оберлендер мог быть причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области и Краснодарского края во время Второй мировой войны.

Подозрения в отношении Оберлендера появились лишь несколько лет назад, когда ФСБ были рассекречены и изучены архивные материалы об убийстве воспитанников детского дома в Ейске. В 2019 году СК РФ возбудил против Оберлендера уголовное дело по статье "Геноцид". Россия просила Канаду содействовать в расследовании. Однако слушания по делу, проходившие в на территории Канады, постоянно откладывались. В основном из-за плохого самочувствия Оберлендера.

Последние дни жизни Оберлендера постоянно часто поднимался вопрос о его депортации. Но в какую страну его могли выслать - не говорилось. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году, получив вид на жительство.