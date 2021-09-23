Игорь Артамонов: «Инвестиционный климат Липецкой области один из лучших в России»

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов и Светлана Чупшева обсудили совместные проекты региона и Агентства. В частности разговор коснулся Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В нынешнем году Липецкая область укрепила свою позицию в рейтинге, заняв 11 место.

«Это ещё раз подчёркивает, что инвестиционный климат Липецкой области один из лучших в России. Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию доверительных отношений между властью и бизнесом. За последние годы был принят целый ряд мер для улучшения инвестиционной и предпринимательской среды и мы будем дальше работать над поддержанием наших позиций в Национальном рейтинге», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Во время разговора была затронута тема подготовки для промышленных предприятий региона квалифицированных работников. За последние годы в Липецкой области организовано обучение граждан профессиям, которые востребованы работодателями и соответствуют требованиям рынка. Губернатор Артамонов считает, что одна из основных задач, которые стоят перед властью и бизнесом – это обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами. Решение этой проблемы Игорь Артамонов относит к наиболее значимым социальным проектам нашего государства, т.к. это затрагивает интересы миллионов россиян.

«Нам важно уметь определять приоритеты, проектировать будущее. Мы активно этим занимаемся с 2018 года, внедряя Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, разрабатывая программные продукты, реализуя совместные с Минтрудом РФ мониторинги востребованных профессий и специальностей, развивая инфраструктуру площадок, на которых можно проверить навыки и компетенции, повысить и подтвердить квалификацию», — прокомментировал Игорь Артамонов задачи, которые стоят перед исполнительной властью региона.

Губернатор призывает к эффективному партнёрству образовательной системы и бизнес-сообщества. С этой целью Игорь Артамонов предлагает работодателям Липецкой области включиться в реализацию проекта «Кадровая потребность региона».

Для оценки потребности работодателей в профессиональных кадрах в Липецкой области реализуется проект «Формирование стратегической потребности региона в кадрах». Это даст возможность для адаптации образовательных программ средних и высших ученых учебных заведений под запросы работодателей.

Игорь Артамонов рассказал, что в области реализуется ESG-стратегия или ответственного инвестирования. Её суть подразумевает вложение средств в отрасли и компании, которые учитывают в своей деятельности принципы социальной ответственности, стремятся беречь окружающую среду и повышают уровень корпоративного управления. «В области несколько десятков европейских компаний, которые успешно развиваются. Мы хотим, чтобы в наш регион приходили компании, которые ведут бизнес на принципах ESG или принципах экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления. Это важно для наших жителей, а значит, важно для нас», — сказал Игорь Артамонов.