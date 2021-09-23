Минстрой РФ подключится к модернизации очистных сооружений Тульской области

Устаревшие системы очистки воды ​ – одна из давних проблем ЖКХ области Фото: Алексей ФОКИН

Минстрой России подключился к модернизации очистных сооружений в Тульской области после обращения главы региона Алексея Дюмина. Устаревшие системы очистки воды – одна из давних проблем ЖКХ области. Их модернизация проводится по поручению президента России Владимира Путина. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, всего будет реконструировано 13 объектов водоочистки. 23 сентября глава Минстроя обсудил с губернатором Алексеем Дюминым вопросы финансирования работ.

- Необходимо отработать комплексный подход по строительству и модернизации очистных в области. Один из ключевых вопросов на данном этапе - это источники финансирования, - подчеркнул Ирек Файзуллин. - Нужно проработать вопрос, возможно, предусмотреть часть за счет механизмов инфраструктурного меню. На данный момент по шести проектам уже пройдена экспертиза, для пяти объектов необходимо определить этапность реализации, еще на два объекта выделены средства на разработку документации. Таким образом, планируется модернизировать 13 объектов водоочистки.

За последние годы в Тульской области за счет регионального бюджета было построено и модернизировано шесть очистных сооружений. Область выделила на их строительство и реконструкцию около 350 миллионов рублей. Чтобы полностью модернизировать все объекты, нуждающиеся в обновлении, необходима финансовая помощь федерального центра.

- Региону необходима поддержка из федерального бюджета. Для Тульской области проблема экологической безопасности является критически важной с учетом наследия чернобыльской зоны, естественного старения и убыли населения региона, а также компактным расположением на территории региона крупных металлургических и химических предприятий, - отметил Алексей Дюмин.

При поддержке Минстроя РФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в Туле уже построили магистральные сети водоотведения. Они обеспечат подключение новых микрорайонов к централизованной канализации.