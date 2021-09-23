Российские военные ведут наблюдение за кораблями НАТО в Черном море Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В акваторию Черного моря вошли два военных корабля НАТО, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Силы Черноморского флота ведут за кораблями наблюдение. Как уточнили в ведомстве, вошедшие в Черное моря военные суда – патрульный корабль Rayo ВМС Испании и итальянский тральщик-искатель мин Viareggio.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze - 2021. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил, что Россия никак не препятствовала проведению военных учений НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что активность НАТО у российских границ обязывает Москву принимать меры.