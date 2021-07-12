Фрегаты российского флота провели учения на фоне захода кораблей НАТО в Черное море

Адмирал Эссен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели в морских полигонах Черного моря учения по уничтожению отряда кораблей условного противника. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в ЧФ.

Как сообщается, согласно замыслу, береговыми средствами наблюдения и разведки был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат, который двигался вдоль линии российской границы.

«В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолетную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной группы условного противника», - приводит ТАСС сообщение ЧФ.

Отмечается, что командирам фрегатов была поставлена задача максимальным ходом следовать в район нахождения кораблей условного противника для определения их дальнейшие действия. На запросы российской стороны условные противни не отвечали. После чего фрегаты вступили в учебный морской бой.

«Средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze - 2021. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил, что Россия никак не препятствует проведению военных учений НАТО.