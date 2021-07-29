Песков: Активность НАТО у российских границ обязывает принимать меры

Песков заявил, что активность НАТО у российских границ обязывает принимать меры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приближение войск НАТО к российским границам обязывает Москву принимать меры по обеспечению совей безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя учения Североатлантического альянса в Грузии.

Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО не просто активизировалось вокруг границ России, а соприкасается с ними. Москва считает важным, чтобы действия военно-политического блока не были завуалировано направлены против России, сказал он.

«Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное, это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности», – отметил Песков.

Военные учения НАТО Agile Spirit стартовали в Грузии во вторник, 27 июля. В них принимает участие свыше 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

Как писал сайт kp.ru, в середине июля Североатлантический альянс провел учения Breeze-2021 в Болгарии. Тогда же российские фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели в морских полигонах Черного моря учения по уничтожению отряда кораблей условного противника.