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Политика29 июля 2021 13:04

Песков: Активность НАТО у российских границ обязывает принимать меры

Москва считает важным, чтобы действия альянса не были завуалировано направлены против РФ, отметил представитель Кремля
Абдулла ШАКИРОВ
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Песков заявил, что активность НАТО у российских границ обязывает принимать меры

Песков заявил, что активность НАТО у российских границ обязывает принимать меры

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приближение войск НАТО к российским границам обязывает Москву принимать меры по обеспечению совей безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя учения Североатлантического альянса в Грузии.

Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО не просто активизировалось вокруг границ России, а соприкасается с ними. Москва считает важным, чтобы действия военно-политического блока не были завуалировано направлены против России, сказал он.

«Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное, это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности», – отметил Песков.

Военные учения НАТО Agile Spirit стартовали в Грузии во вторник, 27 июля. В них принимает участие свыше 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

Как писал сайт kp.ru, в середине июля Североатлантический альянс провел учения Breeze-2021 в Болгарии. Тогда же российские фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели в морских полигонах Черного моря учения по уничтожению отряда кораблей условного противника.