Фото туристов, выживших на Эльбрусе, появились в Сети

Фото предоставлено спасателями

В социальных сетях публикуют первые снимки альпинистов, которых спасатели эвакуировали с Эльбруса из-за резкого ухудшения погоды.

Группа попала в метель, сопровождавшуюся порывистым ветром. Из 19 участников восхождения выжили только 14, причем 11 из них потребовалась госпитализация.

Фото предоставлено спасателями

Как ранее писал сайт kp.ru, в восхождении принимали участие опытные гиды. Один из них принял решение спускаться вниз без группы.

Следователи СК организовали проверку по факту гибели людей на Эльбрусе.

Фото предоставлено спасателями

Напомним, группа туристов подала сигнал бедствия в МЧС России в районе 17:00, 23 сентября. На месте началась страшная метель, видимость ухудшилась до одного метра, а температура понизилась до минус 20 градусов. Маршрут был зарегистрирован в МЧС России, что позволило точно определить участок проведения спасательной операции.