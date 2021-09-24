Тишковец: "Черная" метель и мороз привели к трагедии на Эльбрусе"

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Ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram поделился мнением о причинах гибели людей на горе Эльбрус после резкого ухудшения погоды.

"Черная" метель и мороз привели к трагедии на Эльбрусе", - заявил метеоролог, уточнив, что "черной метелью" на Таймыре называют мощный снегопад, сопровождающийся порывами ветра со скоростью свыше 30 м/с, из-за чего видимость падает до нескольких метров.

По словам Тишковца, 23 сентября на Эльбрусе проходил холодный атмосферный фронт, который принес с собой сильные ливни, которые в высокогорье переходили в снежные заряды. На высоте трех километров температура опустилась до нуля, а на уровне пяти километров – до -15 градусов.

"В сложных метеоусловиях ураганного ветра и мороза эквивалентная температура (которую человек ощущает) достигает "-50", - написал Тишковец. - Согласно индексу охлаждения – это опасно для здоровья и соответствует экстремальному риску переохлаждения и обморожения в течение 5-10 минут".

В связи с этим у ведущего специалиста метеоцентра "Фобос" возникли вопросы к метеорологическому обеспечению.

Как ранее писал сайт kp.ru, в восхождении принимали участие опытные гиды. Один из них принял решение спускаться вниз без группы. Следователи СК организовали проверку по факту гибели людей на Эльбрусе.

Напомним, группа туристов подала сигнал бедствия в МЧС России в районе 17:00, 23 сентября. На месте началась страшная метель, видимость ухудшилась до одного метра, а температура понизилась до минус 20 градусов. Маршрут был зарегистрирован в МЧС России, что позволило точно определить участок проведения спасательной операции и эвакуировать 14 туристов. Несмотря на все принятые меры, пять человек из 19 погибли.