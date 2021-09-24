Останки членов экипажа нашли на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Останки членов экипажа самолета Ан-26 обнаружили на месте крушения в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз", - констатировали в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи. Они отметили повреждения воздушного судна, расположение обломков, состояние и показания приборов органов управления и навигационного оборудования.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ан-26 пропал с радаров в четверг, 22 сентября, во время полета в 38 км от Хабаровска. Последняя зафиксированная высота - 600 метров. Воздушное судно рухнуло в тайгу.

Главной версией крушения называют неблагоприятные погодные условия. На территории заповедника, где разбился самолет, стоял туман, дул сильный ветер и шел дождь.