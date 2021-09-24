Прокуратура Кабардино-Балкарии начала проверку из-за гибели пяти туристов на Эльбрусе

Фото предоставлено спасателями

Прокуратура Кабардино-Балкарии подключилась к расследованию гибели пятерых участников восхождения на Эльбрус при резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставления туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - уточнили в региональной прокуратуре.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 сентября 2021 года на Эльбрусе застряла группа из 19 альпинистов, которая попросила о помощи из-за ухудшения погоды. Благодаря тому, что маршрут был зарегистрирован в МЧС России, место проведения поисковой операции быстро определили. Несмотря на это к прибытию спасателей погибли пять альпинистов. Еще 11 потребовалась госпитализация. Двое из них находятся в реанимации.

Известно, что в восхождении на Эльбрус принимали участие туристы в возрасте от 32 до 47 лет. Все они приехали из 10 городов: Санкт-Петербурга, Челябинска, Новороссийска, Перми, Обнинска, Тюмени, Екатеринбурга, Тольятти, Москвы и Якутска.