Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести ограничения на демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, а также защитить молодое поколение от опасной информации.

Бастрыкин заявил о необходимости ввести на общедоступных федеральных каналах ограничения на демонстрацию сцен «насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь». Как он отметил связь между такой информацией и агрессией уже доказана давно, а также влияние на преступность среди молодежи и их интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

Председатель СК РФ призвал принять дополнительные меры, связанные с защитой молодежи от информации, которая угрожает «ее благополучию, безопасности и развитию». «Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности», - заявил он в интервью ТАСС.

По его словам, многие подростки с головой уходят в социальные сети, а также компьютерные игры, и таким образом напрочь забывают о реальной жизни.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, как писал Владимир Маяковский, "что такое хорошо и что такое плохо"», - заявил глава СК РФ, отметив необходимость активнее распространять социальную рекламу, а также пропагандировать занятия спортом и здоровый образ жизни.