ФСБ ликвидировала крупный канал продажи наркотиков в интернете

Задержаны пятеро подозреваемых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший канал поступления синтетических наркотиков в России ликвидировали сотрудники ФСБ, сообщили 24 сентября в Центре общественных связей ведомства.

В Московской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае провели задержания подозреваемых. В их числе пять человек, в том числе предполагаемый организатор, руководивший наркоторговлей из Турции.

"Федеральной службой безопасности ликвидирован один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта посредством интернет-магазинов в теневом сегменте сети Интернет", - подчеркнули в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Ленинградской области задержали владельца двух нарколабораторий, которые производили мефедрон. Организатором оказался 30-летний мужчина. Именно он нанимал химика-изготовителя и закладчика, которых задержали еще в декабре 2020 года.