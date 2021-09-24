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Общество24 сентября 2021 14:17

Мосгоризбирком сообщил об отсутствии жалоб на результаты онлайн-голосования

Московская городская избирательная комиссия не получила жалоб на результаты дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы. Об этом на заседании Центризбиркома РФ рассказал председатель комиссии Юрий Ермолов
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— В Московскую городскую избирательную комиссию ни одной жалобы на дистанционное электронное голосование на результаты не поступило. Все жалобы и обращения рассмотрены при подведении итогов, — заявил Ермолов.

Он уточнил, что всего было подано пять жалоб, но они были связаны с трудностями, с которыми столкнулись наблюдатели за электронным голосованием.

Техническая группа подтвердила правильность расшифровки онлайн-голосов жителей столицы, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

— [Технической группой] подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня, — сказал Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. На электронное голосование зарегистрировались более 2 млн москвичей, явка в столице среди них составила 96,5%.

Кроме столицы, дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.