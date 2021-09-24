Альпинист объяснил, почему не удалось спасти туристов на Эльбрусе

Пятеро туристов погибли на Эльбрусе. Фото: 07.mchs.gov.ru

Эксперт-альпинист Денис Киселев оценил шансы на спасение туристов, погибших на Эльбрусе. Трагедия произошла 23 сентября. Группа туристов попала в настоящий шторм. В итоге 11 человек попали в больницу, а пятеро – погибли.

По некоторым данным, порывы ветра в месте ЧП составляли 40–70 метров в секунду, а термометры показывали 20 градусов. Такие порывы – это настоящая аномалия и шансов на спасение у туристов было крайне мало.

-70 метров в секунду... Это очень много, конечно, даже для Эльбруса. С трудом верится, - говорит эксперт в беседе с ФАН.

Он отметил, что промышленным альпинистам нельзя работать на высоте, когда порывы ветра превышают 15 м/с, а в данном случае речь шла о порывах в разы превышающих этот показатель.

-70 метров секунду – это более 250 км/час. Представляете, какая скорость? Это адский ветер, адский шторм, все очень сурово. Даже при наличии снаряжения шансов очень мало. Плюс на улице не лето, что уже связано с определенными рисками, - говорит эксперт.

В свою очередь инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий Алешкин отметил, что группа нарушила все правила безопасности. Когда началась пурга, нужно было первым делом максимально, насколько это возможно, спуститься вниз. При этом необходимо находиться на минимальном расстоянии друг от друга — не более метра — и быть в связке единой веревкой, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что одной из причин трагедии мог стать слишком поздно поданный сигнал бедствия. У спасателей было мало времени, чтобы успеть на помощь. Если бы изначально шла речь о погодной аномалии, группа могла отложить восхождение.

Всего в снежном плену оказалась группа из 19 туристов. Во время восхождения на вершину, на высоте больше 5000 метров их настигла пурга.