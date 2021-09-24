Толстой: российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ

Петр Толстой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская делегация не планирует ехать на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоится в понедельник, 27 сентября, в Страсбурге, а будет следить за всей работой дистанционно. Такое заявление в пятницу, 24 сентября, сделал глава делегации России, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

«В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно», - написал депутат в своем Telegram-канале.

Как уточнил Толстой, причиной такого решения стала «вакцинная дискриминация», которой подвергли российскую делегацию, ограничив передвижение по городу. По его словам, французское правительство пытается ограничить перемещение российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, не признавая российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций - украинцами, прибалтами и другими», - подчеркнул глава российской делегации.