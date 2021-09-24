Гинцбург: ревакцинироваться после "Спутника V" можно любым препаратом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ревакцинироваться после двухкомпонентной вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" можно любым препаратом. Такое заявление сделал директор разработавшего данную вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, уточнив, что за побочные эффекты ответственность будет нести производитель второй вакцины.

«С любой ... широко используемой вакциной, которая на сегодняшний день прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с AstraZeneca. Единственное, что я всегда добавляю, отвечая на этот вопрос, - за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины по сравнению со "Спутником V"», - сказал глава центра в пятницу, 24 сентября, организованном Российским еврейским конгрессом.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что эффективность «Спутника V» по отношению к дельта-штамму коронавирусной инфекции превышает 83 процента, у вакцин Moderna и Pfizer она менее 50 процентов.