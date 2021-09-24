Социальные предприниматели Ленинградской области получили 44 гранта на реализацию своих проектов

Сто социальных предпринимателей прошли обучение в акселерационной программе Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства региона.

Ленинградская область поддержала социальных предпринимателей: 44 победителя конкурса, организованного Фондом поддержки предпринимательства региона, получили гранты на реализацию своих проектов. Сумма каждого гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Всего на поддержку социальных проектов было выделено 20 миллионов рублей.

Победителей выбрали из числа выпускников акселерационной программы, которая в этом году была организована по инициативе Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. В течение полутора месяцев 100 социальных предпринимателей развивали свои бизнес-проекты под руководством опытных наставников – экспертов в сфере финансового планирования, брендинга, бизнеса, рекламы. Помощь специалистов позволила предпринимателям довести свои идеи до стадии успешных бизнес-планов, готовых к претворению в жизнь. После того, как участники программы презентовали свои проекты, обладателями грантов стали 44 предприятия.

Среди победителей конкурса центры по уходу за детьми, дома культуры, спортивные и образовательные учреждения. На полученные от государства гранты предприниматели могут арендовать помещения, приобрести оборудование, купить патенты или создать рабочие места.

- Социально важные и общественно значимые проблемы невозможно решить силами только государственных и муниципальных организаций. На помощь приходят социальные предприниматели, и поэтому к ним мы проявляем особое внимание, реализуем специальный комплекс мер поддержки и рады, что с этого года можем поддержать их еще и грантами, - отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Один из победителей, получивших грант на развитие своего бизнеса, - ленинградский предприниматель Сергей Отряскин. Вместе с командой единомышленников он занимается реконструкцией банных комплексов, которые были построены в Выборге еще в советское время.

- Помощь от государства получить несложно, если у вас стоящий проект, если вы готовы подтвердить, что он будет работать, принесет социальную пользу, тогда вам остается ответственно подойти к разработке и защите бизнес-плана, - считает Сергей.

Грантовая поддержка социальных предпринимателей была впервые введена в 2021 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Чтобы принять участие в грантовом конкурсе, компания должна иметь статус социального предприятия, а ее представители – пройти обучение по акселерационной программе и защитить свой проект.