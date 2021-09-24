РПЦ установила день особого поминовения жертв политических репрессий Фото: сайт РПЦ

Русская православная церковь установила день особого поминовения жертв политических репрессий. Богослужения в честь них будут совершаться каждый год 30 октября.

Как сказано на сайте Московского патриархата, «в дополнение к ежегодному поминовению пострадавших в годы гонений за веру Христову благословить на территории России 30 октября совершение заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении». В РПЦ отмечают, что церковь «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий».

Как напомнили в РПЦ, день памяти жертв политических репрессий в России отмечают 30 октября, на Украине - в третье воскресенье мая.

Сайт kp.ru писал о жертвах политических репрессий и о том, надо ли делить своих предков на палачей и жертв.