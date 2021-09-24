Зеленский выставил на продажу виллу в Италии за 4,5 миллиона евро Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выставил на продажу виллу на итальянском курорте Форте-деи-Марми. Украинский лидер планирует выручить за недвижимость 4,5 миллиона евро.

По информации источника «Страны.ua», объявления о продаже особняка размещены сразу на нескольких сайтах элитной недвижимости в Италии. Дом имеет два этажа: на первом размещена гостиная и обеденная зона с выходом на террасу, спальня с ванной комнатой, кухня, прачечная и санузел для гостей, на втором – четыре спальни с уборными. Кроме того, есть цокольный этаж с сауной, джакузи и тренажерным залом. Вилла находится под охраной частной фирмой.

Сообщается, что общая площадь виллы составляет 413 квадратных метров, официально она оформлена на итальянскую компанию San Tommaso S.R.L., которой владеет жена президента Украины. Семья Зеленских купила поместье более чем за 3,1 миллиона евро. В настоящее время дом снимает семья из Соединенных Штатов, она платит за аренду особняка 12 тысяч евро.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский задекларировал свою квартиру в Крыму по заниженной цене.