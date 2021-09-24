Цена нефти Brent поднялась выше $78 за баррель впервые с октября 2018 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,99%, достигнув отметки 78,01 долларов за баррель. Об этом 24 сентября свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, к 19:40 по мск рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне 78 долларов за баррель. Этот показатель на 0,97% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

До этого цена сырья марки Brent превышала стоимость 78 долларов за баррель в октябре 2018 года.

Что касается нефть марки WTI, то она тоже подорожала. Рост цены составил 0,93%, что позволило "черному золоту" подорожать до 73,98 долларов за баррель.

Ранее эксперты прогнозировали, как будут меняться цены на нефть в 2021 году. Из-за старта массовой вакцинации в нескольких странах можно рассчитывать на отмену ограничений передвижения. А это приведет к увеличению спроса на топливо.