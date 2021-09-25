Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранительные органы задержали еще двух бывших участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастные к нападениям на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева», - говорится в заявление пресс-службы СК России.

Как уточняется в заявлении, Мусаев и Елакаев в июле 1999 года вступили в банду, которой руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб, после чего двое приняли участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Следователи сообщают, что члены банды приняли участие в вооруженном мятеже, состоявшемся в период с 7 по 24 августа 1999 года, пытаясь свергнуть конституционный строй, а также нарушить территориальную целостность РФ. Кроме того, Мусаев и Елакаев принимали участие в нападении на Ботлихский район. В результате веденого тогда обстрела погибли 33 человека, а 34 получили ранения.