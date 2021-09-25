Байден и премьер Индии выступили за сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Байден и премьер Индии выступили за развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи высказались за развитие сотрудничества двух сран в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщили в Белом доме.

Как говорится в заявлении Белого дома, американский президент подтвердил «прочность отношений» США и Индии в сфере обороны, а также выразил настрой на «укрепление сотрудничества в области передовых военных технологий». «Лидеры приветствовали углубление сотрудничества по передовым разработкам в промышленной сфере», - отмечено в сообщение.

Байден и Моди также призвали правительственные структуры и частные корпорации «к совместным разработкам» и производству в оборонной сфере.

Отмечается, что американский лидер и премьер-министр Индии также высказались за «дальнейшее углубление сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», отметив, что обе страны будут «предпринимать согласованные действия против всех террористических группировок».

Кроме того, глава Белого дома подтвердил поддержку Вашингтоном постоянного членства в реформированном Совете Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) Индии и других стран, выступающих за многостороннее сотрудничество.