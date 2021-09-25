США, Индия, Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в киберсфере Фото: REUTERS

Лидеры стран QUAD (Австралии, Индии, США и Японии) договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, а также об обмене данными со спутников в мирных целях. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома, подготовленном по итогам встречи руководителей четырех стран в Вашингтоне в пятницу, 25 сентября.

«Сегодня мы начинаем новое сотрудничество в киберсфере и обещаем совместно работать для противодействия киберугрозам», - говорится в документе, где отмечается, что это необходимо для укрепления безопасности «важнейшей» инфраструктуры.

Как отмечается в документе, в ходе встречи были определены «новые возможности для сотрудничества» в космосе. Стороны договорились обмениваться данными со спутников «в мирных целях, таких как отслеживание изменений климата, реагирование на стихийные бедствия и обеспечение готовности к ним, рациональное использования океанов и морских ресурсов, а также реагирование на вызовы в общих сферах».

«Мы также будем консультироваться относительно правил, норм, рекомендаций и принципов рационального использования космического пространства», - говорится в документе.

В ходе первой личной встречи глав четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, лидеры США, Индия, Япония и Австралия обсуждали также вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и проведения вакцинации, новых технологий, ситуации в регионе и изменения климата.