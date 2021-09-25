Российский сухогруз и турецкое судно столкнулись в проливе Босфор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu в проливе Босфор. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщила береговая служба Турции, уточнив, что погибших или пострадавших в результате инцидента нет.

«В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам», - говорится в сообщении ведомства, где отметили, что на место инцидента уже направлены буксиры береговой охраны.

Напомним, в январе в Черном море у берегов Турции затонул украинский сухогруз Arvin, на борту которого находились 12 членов экипажа: двое россиян и десять граждан Украины. Согласно приведенным данным, судно потерпело крушение из-за плохих погодных условий, однако эксперты заявляли, что сухогруз построен в 1976 году и должен был быть списан уже давно, поскольку его технические характеристики перестали соответствовать современным стандартам безопасности.