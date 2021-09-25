"Море волнуется раз" Николая Хомерики стал лучшим фильмом "Кинотавра"

Режиссер Николай Хомерики Фото: Андрей КОПАЛОВ

Картина Николая Хомерики "Море волнуется раз" признана лучшим фильмом "Кинотавра".

"Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам", - заявил режиссер во время вручения награды.

Это беспощадное, глубоко авторское произведение способно всерьез озадачить и самого опытного критика. На экране юная героиня и ее бойфренд обживаются в лесной хижине, причем девушке периодически снятся кошмары, в которых на Москву надвигается огромная волна. По соседству живет немолодая пара, которая является (или не является) теми же героями, только в пожилом возрасте.

Напомним, кинофестиваль "Кинотавр" проводится в Сочи с 1990 года. Второй год он проходит в формате делового форума из-за пандемийных ограничений.