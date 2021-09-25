Путин высказался об уровне поддержки Кадырова в Чечне

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в беседе с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах, отметил очень высокий уровень поддержки главы республики Рамзана Кадырова в Чечне.

"Конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, - подчеркнул президент России. - Но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в тот момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный - будет понятен результат этого голосования".

Как ранее писал сайт kp.ru, после подсчета 100% процентов протокола главой Чечни с огромным отрывом от соперников переизбран действующий руководитель республики Рамзан Кадыров с 99,7% голосов.

На выборах-2021 Кадыров не только одержал победу, но и смог установить новый рекорд, улучшив собственный результат почти на 2%. На выборах в 2016 году глава чеченского народа лидировал с 97,94% голосов при явке почти в 95% избирателей.