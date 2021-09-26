Врач напомнил о важности вакцинации для снижения смертности от коронавируса

В эфире Радио "Комсомольская правда" доктор биологических наук, завсектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин напомнил россиянам о том, почему важно вакцинироваться от коронавируса.

По словам эксперта, особое значение в распространении вируса играют мер профилактики. Однако их строгое соблюдение не наблюдается ни в одном российском регионе.

- Меры профилактики, настолько сейчас актуальные, как никогда, при условии такого высокого роста заболеваемости, но к сожалению, никто сейчас их не соблюдает. ... А что касается вакцинации, к сожалению, это прямая зависимость. Чем меньше доля вакцинированных, тем будет больше число заболевших, соответственно – число летальных исходов. ... только вакцинация сейчас является актуальным способом профилактики заболевания ковидом, - рассказал Никитин.