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Общество26 сентября 2021 6:34

Вильфанд спрогнозировал приход золотой осени в Центральную Россию с 27 сентября

Синоптик отметил, что этот период - это не теплая погода, а "удовольствие от красок"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о том, когда в центральную часть страны придет золотая осень.

По словам синоптика, такая погода придет с антициклоном уже на следующей неделе. Несмотря на то, что в понедельник, 27 сентября, будет облачно, на небе начнут появляться просветы, а дожди будут небольшими.

- Во вторник, 28 числа, ожидается облачная погода с прояснениями, в среду - еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… "Золотая осень" - это не теплая погода, это удовольствие от красок, - рассказал Вильфанд РИА Новости.