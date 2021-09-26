Генсек ООН: Мир находится слишком близко к ядерному уничтожению

Генсек ООН предупредил, что мир находится слишком близко к ядерному уничтожению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил мировое сообщество о близости ядерной катастрофы. Как отметил глава организации, во всем мире хранятся порядка 14 тысяч ядерных вооружений.

«Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира», – написал Гутерриш в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, в ходе саммита в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление о стратегической стабильности, в котором говорится о приверженности обеих стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Главы государств отметили, что Россия и Соединенные Штаты могут добиться прогресса в реализации совместных целей по снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны в мире.