В Индии началась эвакуация жителей из-за тропического циклона «Гулаб» Фото: REUTERS

В индийских штатах Одиш и Андхра-Прадеш проводится эвакуация жителей из-за тропического циклона «Гулаб», угрожающего прибрежным районам.

Циклон движется со стороны Бенгальского залива и находится в 270 километрах от побережья. Как полагают метеорологи, он обрушится на территорию между городами Гопалпур в штате Одиш и Калингапатнам в Андхра-Прадеше. Ожидается, что «Гулаб» достигнет прибрежных районов через несколько часов, передает телеканал NDTV.

Сейчас в Одише и Андхра-Прадеше находятся 18 спасательных групп. Эвакуация происходит главным образом в рыбацких деревнях. Циклон, сообщают метеорологи, принесет ливни и ветер скоростью более 95 километров в час . Вероятнее всего, он нанесет удар вечером 26 сентября или в ночь на понедельник, 27 сентября.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 мощный тайфун «Тауктае» обрушился на индийский штат Гуджарат. До этого он прошел вдоль юго-западного побережья Индии, нанеся большой урон штатам Керала, Махараштра, Гоа и Карнатака. Из-за ураганного ветра и проливных дождей погибли несколько человек, тысячи местных жителей остались без электричества.