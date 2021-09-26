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В мире26 сентября 2021 12:10

Президент Германии проголосовал на парламентских выборах

Он пришел на избирательный участок в берлинской школе
Абдулла ШАКИРОВ
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: REUTERS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на парламентских выборах в ФРГ.

Политик пришел на выборы с супругой Эльке Бюденбендер. Они проголосовали на избирательном участке в школе на западе Берлина, передает «Интерфакс».

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 26 сентября, в Германии проходят выборы в Бундестаг. Избирательные участки будут открыты до 18:00 (19:00 по московскому времени). Они определят политическое будущее страны – локомотива Европейского союза – на ближайшие четыре года.

В этот раз действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала выдвигать свою кандидатуру и ранее заявляла о планах уйти из политики после формирования следующего кабинета министров.

Накануне сообщалось, что немецкий телеканал ARD во время прямого эфира случайно пустил бегущую строку с результатами экзит-поллов за два дня до выборов в бундестаг. Согласно расчетам, блок ХДС/ХСС якобы набирал 22,1% голосов, тогда как у социал-демократов был результат 22,7%, "Альтернативы для Германии" набрали 10,5%, Свободная демократическая партия - 13,2%.