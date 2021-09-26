Песков: Путина не задевают личностные ремарки от представителей властей Украины

Путина не задевают личностные ремарки от представителей властей Украины, сказал Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президента России Владимира Путина не задевают личностные ремарки от представителей властей Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, Путина это не задевает», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил официальный представитель Кремля, такие действия со стороны украинских политиков, в том числе президента страны Владимира Зеленского вызывает только сожаление, поскольку «здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами». Пока Киев занимает такую позицию, личная встреча Путина с Зеленским маловероятна, добавил Песков.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ заявил о готовности обсудить с украинским лидером в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Российский президент добавил, что если украинский коллега хочет начать восстановление отношений с Москвой, то российские власти будут это приветствовать. Позже в Кремле отметили, что принадлежность Крыма не может быть темой этой встречи.