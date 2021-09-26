Песков о безопасности президента в Тайге: Медведь же видит, что это Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин провел время в Тайге, где он несколько дней отдыхал после Восточного экономического форума и посещения космодрома Восточный в Амурской области. Представитель Кремля, в частности, поделился информацией о том, как обеспечивается безопасность главы государства в ходе таких поездок.

В Тайге Путин отдыхал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. В эфире телеканала "Россия 24" Пескову был задан вопрос, занимается ли кто-то вопросами безопасности президента в такие моменты.

"Этим занимаются постоянно те, кому это положено", - заявил представитель Кремля.

Он также ответил на замечание о том, что в Тайге бродят медведи - одного из них Путин лично видел во время отдыха.

"Медведь, медведь.... Но он же видит, что это Путин, слушайте", - пошутил Песков, намекнув, что животное не нападет на президента.

Как ранее писал сайт kp.ru, видео отдыха президента России Владимира Путина в тайге с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу появилось в сети. На кадрах российский лидер ловит в реке с помощью удочки рыбу, а также гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.