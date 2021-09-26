Экипаж рухнувшего под Хабаровском Ан-26 мог перепутать направление из-за усталости

На месте крушения Ан-26 были обнаружены бортовые самописцы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Катастрофа Ан-26 под Хабаровском могла произойти, по предварительным данным, из-за ошибки пилотирования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что первые данные получены после исследования средств объективного контроля и опросов диспетчерского и технического персонала. Отказов и неполадок в работе самолета не было выявлено. Но оказалось, что фактические действия экипажа Ан-26 не совпадали с заявленными при оформлении маневра разворота.

"Действия скорее всего носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа, усталости: маневр очевидно ошибочно выполнялся в противоположенную от заявленной сторону при сохранении исходных параметров высоты и скорости", - рассказал источник.

Ошибка экипажа оказалась фатальной из-за сложного рельефа местности. Предполагается, что самолет столкнулся со склоном сопки. Избежать этого после неправильного маневра было уже невозможно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ан-26 рухнул в Большехехцирском заповеднике 22 сентября. Никто из шести членов экипажа не выжил. Обломки самолета разлетелись на десятки метров. Однако спасателям вместе со следователями удалось найти черные ящики. Записи с них должны пролить свет на то, почему воздушное судно потерпело крушение.