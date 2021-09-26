Boeing президента Белоруссии спустя два дня вернулся из Сочи в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко почти двое суток провел в Сочи, однако официальной информации об этом визите до сих пор нет. Об этом сообщает сайт kp.by со ссылкой на данные передвижений президентского Boeing-767.

Отмечается, что самолет прибыл в Сочи в пятницу, 24 сентября, в 17:35. В тот день государственное агентство БелТА сообщило, что Лукашенко днем был занят выслушиванием доклада министра сельского хозяйства и продовольствия. Фотографий или видео со встречи не публиковалось.

Российские СМИ при этом сообщили, что Лукашенко, возможно, направился в Сочи с частным визитом - чтобы отдохнуть в доме отдыха, который он использует как свою резиденцию.

Обратно в Белоруссию президентский Boeing-767 вернулся в воскресенье, 26 сентября. Таким образом, самолет белорусского президента провел в Сочи почти двое суток. Официальной информации, что он там делал и был ли Лукашенко на борту пока нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко поручил посеять озимые в стране в течение недели. Президент Белоруссии потребовал работать до позднего вечера, а где имеется возможность - и ночью.