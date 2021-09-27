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В мире27 сентября 2021 8:36

Вучич: в Косово будут задействованы сербские силы в случае бездействия НАТО

Глава Сербии и Столтенберг поговорили по телефону
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Вучич.

Александр Вучич.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силы Сербии не входили на территорию Косово, соблюдая тем самым международные соглашения, однако Белград готов действовать в случае нападения на сербское население в крае, а также при отсутствии реакции со стороны НАТО. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.

«Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него... не имеем права этого делать», - заявил президент республики в эфире телеканала TV Pink.

Вучич отметил, что подтвердил отсутствие планов вводить войска в Косово в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам мир нужнее всего», - заявил сербский лидер, отметив готовность ждать реакции Североатлантического альянса 24 часа, однако, если после этого «продолжится погром населения», по его словам, «Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году».

Напомним, ситуация между Косово и Белградом обострилась после того, как сотни косовских полицейских, в том числе снайперы, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, а на сегодняшний день активно пытается вступить в международные организации, среди которых ЮНЕСКО и Интерпол.