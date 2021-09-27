Умер Кирилл Разлогов, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России

Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В минувшую субботу, 26 сентября, в возрасте 75 лет из жизни ушел президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов. О смерти кинокритика в понедельник, 27 сентября, сообщила его дочь Анастасия Разлогова.

«Папа умер вчера, сердце», - приводит ТАСС слова дочери.

Дата и место прощания с Кириллом Разлоговым на данный момент неизвестны.

Кирилл Разлогов был заслуженным деятелем искусств РФ, а также директором Российского института культурологии в период с 1989 по 2013 годы. Знаменитый кинокритик также выступал автором и ведущим программы «Культ кино», которая выходила на телеканале «Культура».

Кроме того, Разлогов является автором около двух десятков книг, а также почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.