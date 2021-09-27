В Казани в частном доме во время пожара погибла пенсионерка

Во время пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Фото: ГУ МСЧ России по РТ

Минувшей ночью в жилом массиве «Займище» Кировского района Казани в Дачном переулке загорелся частный одноэтажный дом.

Пожарный расчет прибыл на место происшествия через 10 минут после поступления сообщения. К этому моменту огонь охватил мансарду и частично первый этаж. Он грозил распространиться на весь дом и перескочить на соседнее здание, которое стояло вплотную.

Пожарные приступили к тушению. Они зашли в дом и на полу в комнате нашли 67-летнюю женщину, которая была без сознания. Ее срочно вынесли на улицу и передали в руки медиков прибывшей «скорой помощи». Но несмотря на все их усилия, пришлось констатировать смерть пенсионерки от отравления продуктами горения, сообщает Inkazan.

Тем временем пожарным понадобилось менее часа чтобы справиться с огнем и ликвидировать открытое горение. После они проверили дом с помощью тепловизора на наличие скрытых очагов огня. Последних обнаружено не было. В результате произошедшего сгорела мансарда и первый этаж дома на пощади 84 квадратных метра. По предварительным данным МЧС Татарстана, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.