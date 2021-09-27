Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими под Нижним Новгородом

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту ДТП в Лысковском районе, где при столкновении фуры и легковушки погибли три человека. Об этом сообщает newsnn со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авария произошла утром 26 сентября на трассе М-7 около поселка Нива в 15 километрах от Лыскова. Там автомобиль «Рено» и фура столкнулись лоб в лоб. В результате легковушка превратилась в груду металла, а находившиеся в ней три человека погибли на месте.

После столкновения «Рено» улетела в кювет, а фуру развернуло поперек дороги – так, что она заблокировала проезд другим участникам движения. Из-за этого на трассе образовался многокилометровый затор.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и МЧС, сюда прибыл районный прокурор Сергей Броницкий. Кроме прокуратуры, процессуальную проверку также начало региональное СУ СКР.

- Прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Нижегородской области.