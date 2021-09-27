Правительство РФ одобрило продление предельного срока службы генералов армии и маршалов

Правительство РФ одобрило проект о продлении предельного срока службы генералов армии и маршалов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство РФ поддержало проект закона, позволяющий увеличивать решением президента России предельный возраст пребывания на военной службе для генералов армии, маршалов и адмиралов флота.

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», - приводит ТАСС текст официальный отзыв кабмина.

Напомним, 19 июля президент России Владимир Путин внес инициативу в Госдуму РФ. Проект закона предусматривает, что на срок, установленный решением главой государства, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы «с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота».

Согласно действующей редакции закона, предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет, а новый контракт с ними могут заключать до достижения 70 лет.