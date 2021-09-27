Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на острове Крит Фото: REUTERS

В понедельник, 27 сентября, сильное землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Греции на острове Крит. Об этом сообщил Европейский сейсмологический центр (ESMC).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 06:17 по времени UTC (09:17 мск). Эпицентр находился на расстоянии 20 километров от города Ираклион. Очаг находился на глубине десяти километров.

Сейсмологическая лаборатория Афинского Национального университета уточнила, что за основными толчками последовало несколько сильных афтершоков - сначала магнитудой 3,6, затем 3,7, а в 09.37 по местному времени последовал толчок магнитудой 4,3.

Согласно некоторым данным, зарегистрированы незначительные разрушения. По данным греческое общественное телевидение ERT, в результате землетрясения один человек погиб, и несколько находятся под завалами.

Напомним, в минувшую пятницу, 24 сентября, землетрясение магнитудой 6,1 произошло между Аляской и Камчаткой. Подземные толчки зафиксировали в 182 километрах от побережья от Алеутских островов. Очаг залегал на 39,6 километра.