Президент Южной Кореи призвал запретить употреблять в пищу мясо собак

Президент Южной Кореи призвал запретить употреблять в пищу мяса собак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть введение запрета на употребление в пищу мяса собак.

Глава государства заявил о необходимости введения такого запрета в ходе консультаций с премьер-министром Южной Кореи Ким Бу Гёмом о вопросе улучшения системы ухода за брошенными домашними животными.

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?» – приводит агентство Yonhap слова главы республики.

На сегодняшний день администрация президента Южной Кореи не предоставила деталей данной инициативы. Как отмечают в агентстве, глава республики владеет несколькими домашними собаками.

Yonhap также заявляет, что в уголовный кодекс республики включена статья за издевательства над животными, которая ограничивает жестокое убийство кошек или собак, а также грубое обращение с ними, однако не употребление их в пищу.

Согласно статистике, потребление мясо собак в Корее в последние несколько лет ежегодно сокращается на 20–30 процентов. Кроме того, сокращается и число ферм, где разводят собак «мясной» породы нуреонги (корейский желтый шпиц).