Власти Британии временно разрешили картельные сговоры в топливном бизнесе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Великобритании временно выведет топливную промышленность из-под действия антимонопольного законодательства для того, чтобы наладить поставки топлива на АЗС страны из-за ажиотажного спроса. Такое заявление сделал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Кваси Квартенг по итогам встречи с представителями отрасли.

«Мы учитываем возникшие сложности в работе цепочек поставок. Поэтому мы задействуем Протокол о нефтепереработке, гарантирующий, что у отрасли будет возможность осуществлять обмен необходимой информацией и более эффективно сотрудничать», - заявил глава ведомства.

Квартенг отметил, что временная отмена действия Закона о конкуренции от 1998 года поможет топливным компаниям свободно обмениваться данным и совместно принимать решения об оптимизации поставок.

В минувший четверг, 23 сентября, в Великобритании ведущая корпорация BP закрыла несколько десятков АЗС на фоне сложностей с поставками топлива, что вызвало панические скупки бензина, а также очереди и пробки. Такой ажиотаж продлился все выходные. Ассоциация розничных торговцев бензином заявила, что две трети из почти 5,5 тысячи независимых торговых точек пусты, а остальные «частично пусты и скоро иссякнут».

Отмечается, что дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией коронавируса, а также с Brexit. В последние дни британское правительство приняло ряд мер, упростив выдачу виз иностранным водителям грузовиков, а также ускорив процедуру сдачи экзаменов на права соответствующей категории.